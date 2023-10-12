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الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 14:05

"حماس":لا صحة لمزاعم الاحتلال باستهداف قوات النخبة في كتائب القسام

"حماس":لا صحة لمزاعم الاحتلال باستهداف قوات النخبة في كتائب القسام
وأضافت الحركة في بيان، أنه "أمام المشهد البطولي الذي ترسمه المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، وتصدّيها الأسطوري لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي على شعبنا في قطاع غزة، فإننا نوكّد أن مزاعم جيش الاحتلال عن استهداف قوات النخبة لكتائب القسام في كل أنحاء القطاع؛ لا أساس لها من الصحة".
 
وتابعت: بأن "ما يتم استهدافه هو المربعات والأحياء السكنية، ومسحها وتسويتها بالأرض، واستهداف مؤسسات مدنية ومساجد ومنازل وبنايات سكنية، يتم هدمها على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء ودون سابق إنذار".
 
وشددت الحركة على أن مقاومة شعبنا، وكتائب القسام، تقوم بواجبها في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتقود المعركة بكل اقتدار، وستبقى صاحبة اليد العليا في هذه المعركة، وإن كل هذه المجازر وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال المجرم، لن تفلح في النيل من عزيمة شعبنا وشوكة مقاومتنا المستمرة حتى تحرير الأرض والمقدسات.
رقم : 1087930
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