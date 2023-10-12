الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 14:47

تونس تتحفظ على نص قرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

تونس تتحفظ على نص قرار وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين
وقالت الرئاسة التونسية في بيان "إن تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023".
 
وأكدت الرئاسة "أن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف".
 
وشددت في بيانها على أن "الحق بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها الشعب العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين".
رقم : 1087935
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
11 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
11 تشرين الأول 2023
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
11 تشرين الأول 2023
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2023
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
11 تشرين الأول 2023
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
10 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟