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الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 14:53
عدوان صهيوني على مطاري حلب ودمشق
واشار ان المعلومات الأولية تشير الى ان العدوان أدى إلى أضرار مادية بسبب استهداف المهابط وخروج المطارين عن الخدمة.
رقم :
1087936
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