اميرعبداللهيان: الحرب على غزة حرب الصهاينة ضد كل الفلسطينيين

وقبيل مغادرته إلى بغداد قال حسين أميرعبداللهيان اليوم الخميس عن أهداف زیارته إلى هذا البلد: اليوم سنبدأ زیارتي المکوکیة من العراق. وسوف نتشاور مع السلطات في سوريا ولبنان خلال هذه الزیارات.

وأضاف: لقد شهد العالم المشاهد المؤلمة في الأيام الأخيرة التي تثبت محاولة الکیان الصهيوني وراء إبادة المدنيين في مدينة غزة.

وقال أمير عبد اللهيان: إن هذا الکیان قتل مئات الآلاف من الفلسطينيين، وبحسب الإحصائيات الدولية المتوفرة فقد استشهد على يد الصهاينة 33 ألف طفل.

وتابع: اليوم هو استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها نتنياهو والصهاينة ضد المدنيين في غزة، وقطع المياه والكهرباء ومنع إيصال الغذاء والدواء إلى سكان غزة، یدل علی أن كيان الاحتلال ينوي ابادة الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة بهذه الممارسات.

وأضاف أمير عبد اللهيان: إن الحرب التي نشهدها في غزة اليوم ليست حرب الصهاينة ضد فئة واحدة، بل حرب الصهاينة ضد كل الفلسطينيين.

وصرح: للجمهورية الإسلامية الإيرانية مواقف واضحة جدا في هذا الشأن. وبالطبع فإن التحرك العفوي والفلسطيني الشامل الذي حدث يوم السبت من هذا الأسبوع في الأراضي المحتلة كان جزءاً من رد المقاومة والفلسطينيين على استمرار جرائم الحرب الصهيونية وجرائم نتنياهو وتطرفه.