أنصارالله: الشعب اليمني حاضر لخوض الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني

وقال عبدالسلام إن التنسيق مستمر مع محور المقاومة لإسناد ودعم صمود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة في مواجهة العربدة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا وغربيا.

وأضاف أن العدو الصهيوني يتمادى في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وفي عدوانه الوحشي ضد قطاع غزة، فارضا حصارا خانقا بمنع الماء والكهرباء والغذاء والدواء.

وأكد عبد السلام أن السيد القائد عبد الملك الحوثي شدد على أن تجاوز الخطوط الحمر فيما يخص الوضع في غزة عسكريا أو إنسانيا فاليمن لن يظل مكتوف الأيدي.

وكان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أعلن في كلمة له أمس الثلاثاء، استعداد الشعب اليمني تفويج مئات الآلاف للذهاب إلى فلسطين لخوض معركة الجهاد المقدس مع الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني.

وقال، بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل عملية طوفان الأقصى، واستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة “لدينا مشكلة في الجغرافيا، وبحاجة إلى طريق وكيفية تحرك أعداد كبيرة من أبناء شعبنا للوصول إلى فلسطين، ولكن مهما كانت العوائق لن نتردد في فعل كل ما نستطيع”.

وأضاف “نحن على تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة لفعل ما نستطيع وكل ما يمكننا أن نفعله ولهذا التنسيق خطوط حمر ومستويات معنية من ضمنها أنه إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر، فنحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات

ولفت قائد الثورة إلى أن الشعب اليمني حاضر للتحرك بمئات الآلاف إلى فلسطين للالتحاق بالشعب الفلسطيني وخوض معركة الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني.

وخاطب الشعب الفلسطيني "أنتم لستم وحدكم فشعبنا وأحرار الأمة إلى جانبكم فلا تكترثوا لكل الحملات الإعلامية والإرجاف والتهويل".

واعتبر عملية طوفان الأقصى، إيذاناً من الله تعالى لبدء مرحلة جديدة يمنح الله فيها النصر والتأييد للشعب الفلسطيني، وهي من مؤشرات اقتراب الفرج الإلهي.