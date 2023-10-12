الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 18:01

إعلان "كبار علماء البحرين": يجب دعم المقاومة الفلسطينية في غزة

إعلان "كبار علماء البحرين": يجب دعم المقاومة الفلسطينية في غزة
وقال العلماء في بيانٍ مشترك: "عندما يبلغ الطغيان الصهيوني ذروته في الإجرام وانتهاك الحرمات والتّعدّي على الأبرياء، يأتي الموقف البطولي للمقاومة الفلسطينيّة التي تقف أمام هذا الطغيان وهذه الهمجيّة البربرية التي لم يشهد العالم لها مثيلًا". وأكّدوا، في البيان، مؤازرتهم: "الهبّة البطوليّة الشّجاعة لأبناء فلسطين المحتلّة في عمليّة "طوفان الأقصى" التي أذلت هذا العدوّ الغاشم، وأثبتت أنّه كيان هش لا يقوى على الصّمود أمام المواقف الإيمانيّة البطوليّة، والوقوف مع الصمود الأسطوريّ لأبناء غزّة الأبطال أمام الهجوم البربريّ على مدينة غزة، الذي يستهدف الأبرياء من نساءٍ وأطفال في مشاهد تقشعر لها الأبدان، لتؤكد أن هذا الكيان لا يمتلك وسيلة إلا قتل العزل والأبرياء في بيوتهم ومساكنهم".
 
وأكد علماء البحرين أن :"على أمتنا وشعوبنا أن يكون لها موقفها الواضح والجلّي في محطات الصراع هذه، وأن يقفوا مع الشعب الفلسطيني المظلوم مساندين داعمين مؤازرين".
 
وختم البيان: "نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للمصابين والجرحى، وأن يمن الله على إخواننا في فلسطين بالصبر والنصر".
 
ووقّع على البيان كبار العلماء في البحرين: السيد عبد الله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ محمود العالي، الشيخ محمد صنقور، والشيخ علي الصددي.
رقم : 1087960
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
11 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
"طوفان الأقصى" يغرق ‘‘اسرائيل‘‘.. عدّاد قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200
11 تشرين الأول 2023
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
ايران تطالب الصليب الأحمر بالعمل لعدم استهداف المدنيين بغزة
11 تشرين الأول 2023
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
قاليباف: الأمة الإسلامية ضد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2023
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
حزب الله: إرسال حاملات الطائرات الأمريكية لن يخيفنا
11 تشرين الأول 2023
شعار
شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران
10 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
قائد الثورة: الزلزال المدمر "طوفان الاقصى" هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني
"طوفان الأقصى" يغرق وزراء "إسرائيل" بالخلاف.. الدلالات؟
كيف يعيق حزب الله حركة "إسرائيل" في غزة؟