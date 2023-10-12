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الخميس 12 تشرين الأول 2023 ساعة 18:16

ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 1417

ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى 1417
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية إلى 1417 مواطناً، منهم 474 طفلا، و248 سيدة، والإصابات إلى 6268 بجراح مختلفة، بينهم 1531 طفلا و932 سيدة، منذ فجر السبت.
 
وأضاف وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحفي أن غالبية الشهداء والإصابات من الأطفال والنساء والشيوخ.
 
وأعلنت الوزارة مساء أمس أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، وأن الكثير الجرحى يتلقون العلاج على الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي.
 
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مساء الأربعاء، أن أكثر من 338 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة لها، مضيفة أن الأعداد تتزايد من استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية.
 
وكانت أونروا قد أعلنت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14.
 
وفي أحدث تطورات العدوان، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استشهاد عضو لجنتها المركزية العامة، مسؤول دائرة الأسرى عوض السلطان وعدد من أفراد عائلته.
 
قصفت طائرات الاحتلال اليوم منزلا لعائلة سمور شرق خانيونس على رؤوس قاطنيه ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء غالبتيهم أطفال ونساء، ومنزلا في جباليا ما أدى أيضا لارتقاء شهداء.
 
وقصفت منزلا بالقرب من ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، وسجلت إصابات بقصف الاحتلال منزلا لعائلة المطوق في منطقة المسجد العمري بجباليا البلد.
رقم : 1087962
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