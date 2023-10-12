"الجبهة الشعبية": الجمعة يوم للتصعيد من أجل غزة

كما دعت أبناءَ الضفة الغربية والداخل المحتل والأمة العربية إلى تنظيم قوافل إغاثة عاجلة إلى غزة، مؤكدةً ضرورة أن تكون الأولوية للمستلزمات الطبية والوقود.

كذلك، دعت القوى الوطنية والقومية والتقدمية واليسارية العربية والعالمية والجماهير العربية وأحرار العالم والمتضامنين الدوليين إلى "تنظيم الوقفات أمام سفارات العدو وسفارات الدول المشاركة في العدوان والمؤسسات الدولية في كل دول العالم، تنديداً بجرائم الاحتلال، ورفضاً للانحياز والتواطؤ الدولي مع الاحتلال".

وحثّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على التصدي للسلوك الأميركي والغربي المعادي للشعب الفلسطيني، المنحاز للاحتلال والشريك في عدوانه على شعبنا الفلسطيني، وللمواقف الأوروبية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.