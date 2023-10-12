تضامن عالمي مع اهالي غزة

وشهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرة للاطباء واعلنو دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للابادة الجماعية، وردد المشاركون عبارات مناهضة للاحتلال، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني.

وفي تونس خرجت مسيرة كبيرة منددة بالجرائم الاسرائيلية، داعية الامة العربية والاسلامية الى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته. وناشد المتظاهرون المجتمعات والشعوب العربية للخروج والضغط على الحكام لتحرك لانقاذ غزة التي تباد من قبل الصهاينة.

ونظمت وحدة المهن الحرة في حزب الله وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية، شددت المشاركون فيها أن المقاومة ما قبل عملية طوفان الأقصى ستكون أقوى وأمضى من المقاومة بعد هذه العملية.

وعقدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر مؤتمرا شعبيا لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وطالب رؤساء أحزاب الحركة المدنية والمشاركون بطرد السفير الإسرائيلي من مصر. وبحسب بيان صادر عن الحركة، أكد المتحدثون أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني له في مقاومة احتلال أرضه، مطالبين بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب. كما أكد المشاركون من رؤساء أحزاب الحركة والضيوف علي أن المؤتمر يحتفل بما انجزته المقاومة والذي تحقق يوم السابع من اكتوبر2023، وهو امتداد لنصر عظيم للشعب المصري والعربي الذي حدث في السادس من أكتوبر 1973. وأشار البيان إلى أن الحضور شددوا على أن مصر طرف في الصراع العربي الصهيوني وشركاء أصيلون في مقاومة الكيان الصهيوني.

العاصمة البلجيكية بروكسل قد شهدت مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجاليات العربية والاسلامية، الى جانب ناشطين بلجيكيين واوروبيين، مؤيدين لقضية الشعب الفلسطيني، حيث ندد المتظاهرون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأعرب المشاركون عن استنكارهم للصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والحصار والتدمير الممنهج لقطاع غزّة، كما انتقدوا الموقف الاوروبي الداعم للاحتلال.

وفي السياق نفسه، شارك مئات الأشخاص في مسيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية، في العاصمة النمساوية فيينا، على الرغم من الحظر الذي فرضته الشرطة ومنع التظاهرات الداعمة لفلسطين، واحتشد مئات المتظاهرين وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.

كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة شيكاغو الأمريكية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدا بالجرائم الا انسانية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق شعب غزة.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات تؤكّد تأييدهم للمقاومة الفلسطينية، مرددين شعارات تطالب بوقف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

وفي فلسطين المحتلة، تظاهر الالاف في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبين بنصرة غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وندد المتظاهرون بهجمات كيان الاحتلال الاسرائيلي على غزة، كما نددوا بالموقف الأمريكي المؤيد لها.

كما تظاهر الالاف في تركيا وموريتانيا ودول عربية واسلامية اخرى، ورفع المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع اغلب المدن الأعلام الفلسطينية وأحرقوا العلم الأمريكي، ورددوا هتافات تنادي بالوحدة العربية والاسلامية في وجه الكيان ونصرة اهالي غزة. كما نددو بموقف اللنظمة العربية التي لم تحرك ساكنا حتى الان.