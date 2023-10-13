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الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 07:54

لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها السابع

لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها السابع
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء بسبب غارات الاحتلال إلى 1537 مواطناً منهم ( 500 طفل و276 سيدة ) وإصابة 6612 مواطنا آخر بجراح مختلفة منهم (1644 طفلا و 1005 سيدات)، منذ فجر السبت.

وأضاف وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحفي أن غالبية الشهداء والإصابات من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأعلنت الوزارة أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، وأن الكثير الجرحى يتلقون العلاج على الأرض جراء اشتداد العدوان الصهيوني.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مساء الأربعاء، أن أكثر من 338 ألف شخص في غزة لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة لها، مضيفة أن الأعداد تتزايد من استمرار الغارات الجوية الصهيونية.

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان أونروا كانت قد أعلنت أن نصف مليون شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية، جراء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14.

وفي أحدث تطورات العدوان، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استشهاد عضو لجنتها المركزية العامة، مسؤول دائرة الأسرى عوض السلطان وعدد من أفراد عائلته.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة سمور شرق خانيونس على رؤوس قاطنيه ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء غالبتيهم أطفال ونساء، ومنزلا في جباليا ما أدى أيضا لارتقاء شهداء.

وقصفت منزلا بالقرب من ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، وسجلت إصابات بقصف الاحتلال منزلا لعائلة المطوق في منطقة المسجد العمري بجباليا البلد.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة ومكثفة شمال غرب مدينة غزة، وشرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أراضي زراعية شرق القرارة شرقي خانيونس، وشمالي غرب مدينة غزة.

واشتركت في القصف زوارق الاحتلال مستهدفة غرب مدينة خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة البس بمشروع بيت لاهيا ويدمره بالكامل، في حين انتشل شهيد جديد من داخل منزل عائلة الأغا الذي قصف بخان يونس صباح الأربعاء.

كما انتشل 3 شهداء من منزل عائلة البشيتي الذي قصفه الاحتلال في منطقة معن بخان يونس ويجري البحث عن آخرين.

وارتقى شهيدان على الأقل في قصف منزل في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس ، و6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف منزل عائلة أبو الريش وسط مخيم خان يونس.
رقم : 1088058
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