ترامب يؤيد استقالة نتنياهو وقطع المساعدات عن الفلسطينيين

وكتبت المجلة نقلا عن مصادر مقربة من ترامب: "في الأيام الأخيرة، أجرى ترامب محادثات هاتفية مع مانحين ومؤيدين جمهوريين أرادوا معرفة كيفية تصرفه إزاء تفاقم الوضع المتصاعد حول إسرائيل في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية".



وأشار التقرير إلى أن ترامب طرح أفكارا بشأن قطع كل المساعدات عن فلسطين ودعا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوه.



وأضافت المجلة: "ولكن خلال هذه المحادثات الخاصة، أمضى ترامب أيضا قدرا غير معتاد من الوقت في تقريع نتنياهو وبقوة".



وتابعت مجلة Rolling Stones: "تقول المصادر إن التعليقات التي طرحها ترامب عبّرت عن رغبة قويّة في أن يكون نتنياهو خارج منصبه بحلول الوقت الذي يتولى فيه (ترامب) منصبه في عام 2025".



كما تشير المجلة إلى أنه بهذه الطريقة يمكن لهذا السياسي الانتقام من نتنياهو الذي لم يدعم في عام 2020 طروحات ترامب حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي خسرها هو.