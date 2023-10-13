مولدوفا ترفض استقبال رحلة جوية من إسرائيل نظمها حزب مولدوفي معارض

واعترفت هيئة الطيران المدني المولدوفي بأنها لم تسمح بوصول رحلة جوية من إسرائيل تقل مواطنين مولدوفيين، رغم أنها تلقت طلبا بذلك ظهر أمس.



من جهتها وصفت وزارة الخارجية المولدوفية التقارير التي تفيد بأنه، بناء على أوامر من السلطات المولدوفية لا يمكن للطائرة الإقلاع من إسرائيل، بأنها أكاذيب وتكهنات.



وتم تنظيم الرحلة من قبل المعارض المولدوفي إيلان شور لإجلاء المولدوفيين من إسرائيل على خلفية التصعيد الحاد الإسرائيلي الفلسطيني.



واتهمت عضوة حزب "شور" المعارض المولدوفي مارينا تاوبر، سلطات بلاده بعرقلة مغادرة مئات المواطنين المولدوفيين مطار تل أبيب.



وأرسلت تراوبر نداء عاجلا إلى رئيسة البلاد مايا ساندو والحكومة بالسماح للطائرة بالهبوط في كيشيناو.



ولم تنظم مولدوفا عملية إجلاء مركزية لمواطنيها من إسرائيل، بل نصحتهم باستخدام رحلات جوية تجارية إلى بوخاريست أو كيشيناو.

