10 شهداء بقصف طائرات الاحتلال منزلا في خان يونس

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" عن مصادر محلية قولها، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلا، دون سابق إنذار، ما أدى إلى تدميره، وارتقاء 10 شهداء.



كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم عشرات الغارات الكثيفة والعنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على شمال غرب مدينة غزة، وعلى شمال القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحًا، وفقا لآخر تحديث صدر عن وزارة الصحة، منتصف ليلة الخميس-الجمعة، علمًا أن الأعداد تتزايد مع دخول العدوان يومه السابع على التوالي.