ايران تفند مزاعم "واشنطن بوست" حول تجميد 6 مليارات دولار من أموالها المحررة

وافادت "ارنا" من نيويورك ان البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة نفت يوم الخميس ادعاءات صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن الولايات المتحدة اتفقت مع قطر على منع إيران من الحصول على اصولها المالية البالغة 6 مليارات دولار والتي تم اطلاقها قبل فترة بعد ان كانت مجمدة لدى بنكين في كوريا الجنوبية.



وردت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية على تقرير واشنطن بوست هذا وقالت: هذا الخبر غير صحيح ونشره يضر بمصداقية واشنطن بوست.



واضافت: إن أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأمريكية يدركون تماما أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق. هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، والتي ستستخدمها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين.