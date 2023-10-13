الشعب الايراني يهبّ اليوم لنصرة فلسطين في مسيرات تعم البلاد

وستنطلق المظاهرات في العاصمة الايرانية طهران عند الساعة العاشرة والنصف نحو جامعة طهران التي تقام فيها صلاة الجمعة.



وأكد مجلس تنسيق الاعلام الاسلامي في بيان ان الشعب الايراني المسلم سيضم صوته لكافة المسلمين والاحرار في العالم لادانة الجرائم الصهيونية التي تحظى بدعم الشيطان الاكبر اميركا المجرمة ، تعويضا عن ماء وجهه المهدور، بعد العملية المباغتة والاستراتيجية في فلسطين المحتلة والتي غيرت كافة معادلات المعركة لصالح تيار المقاومة والشبان الفلسطينيين الغيارى ، وقضت على شعار النيل الى الفرات واظهرت هشاشة بيت العنكبوت الصهيوني.



وشدد البيان ان هذه العملية المظفرة اظهرت بأن زمن " اضرب واهرب" قد انتهى واذا ارتكبت "اسرائيل" اية حماقة فان محور المقاومة الاسلامية في المنطقة سيقوم بتسوية تل أبيب وحيفا بالتراب.