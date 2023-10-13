رئيس الوزراء العراقي يشكل لجنة لتسلم تبرعات لإغاثة سكان غزة

وحسب موقع الفرات نیوز قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في تصريح صحفي "رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تتولى تسلم التبرعات لإغاثة المدنيين في قطاع غزة المحاصر".



وأضاف "مكتب تسلم التبرعات والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني سيكون في مقر قيادة الدفاع الجوي ببغداد قرب ساحة عباس بن فرناس".



ولفت رسول الى ان "رئيس الوزراء وجه اللجنة بأن تباشر أعمالها فوراً وتعرض نتائجها تباعاً أمام القائد العام للقوات المسلحة".



وكانت الحكومة العراقية قد وجهت اليوم بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.