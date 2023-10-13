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الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 10:47

طهران تفند مزاعم وول ستريت جورنال بشان تجميد أموال إيران في قطر

طهران تفند مزاعم وول ستريت جورنال بشان تجميد أموال إيران في قطر
وقالت ممثلية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس، بالتوقيت المحلي، ردا على ادعاء صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقطر تجميد 6 مليارات دولار من أموال إيران المحررة في قطر : نحن نعتبر هذه القضية في إطار السياسة الداخلية، وتندرج في سياق الصراعات السياسية بين الجماعات المتنافسة ونعتبر هذا التقرير غير موثوق وبعيد عن الواقع وهذا حلم لا يمكن ان يتحقق.

كما فندت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الخميس بالتوقيت المحلي ادعاءات صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن الولايات المتحدة اتفقت مع قطر على تجميد الـ 6 مليارات دولار الايرانية.

وردت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية على مذكرة الواشنطن بوست هذه وقالت: هذا الخبر غير صحيح ونشره يضر بمصداقية واشنطن بوست.

كما ردت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة على مذكرة هذه الصحيفة الأمريكية وأضاف: أعضاء مجلس الشيوخ المعنيون والحكومة الأمريكية يدركون تماما أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق. هذه الأموال مملوكة بحق للشعب الإيراني، والتي ستستخدمها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين.

ونفى جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، هذه المزاعم وقال: إن جميع الأموال الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار كانت ولا تزال في البنك القطري ولم يتم استخدامها.
رقم : 1088095
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