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الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 11:25

وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في بيروت

وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في بيروت
وجاء اللقاء بين امير عبداللهيان وميقاتي اليوم على امتداد زيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان والتي تشكل المحطة الثانية من زيارة اقليمية بداها بالعاصمة العراقية بغداد امس الخميس.

وفي تصريح لدى وصوله امس الى مطار رفيق حريري الدولي في بيروت، حذر امير عبداللهيان بِشان التطورات في المنطقة؛ معلنا انه في حال استمرار جرائم الكيان الصهيوني ومواصلة الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة، سيؤدي ذلك الى ردود سائر المحاور على هذا الكيان.

علما ان محاور المباحثات التي يجريها وزير الخارجية الايراني في زيارته الاقليمية الحالية، تدور حول قضية النازحين الفلسطينيين وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حقهم.
رقم : 1088104
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