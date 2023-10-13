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الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 11:31

العامري يؤكد دعم المقاومة الفلسطينية في المعركة التاريخية..وهنية: املنا بكم كبير

العامري يؤكد دعم المقاومة الفلسطينية في المعركة التاريخية..وهنية: املنا بكم كبير
وقال العامري خلال الاتصال بحسب بيان لمكتبه إن "ما حققته المقاومة هو وسام فخرٍ وإعتزاز وعز لكل المقاومين والمجاهدين ومحبي القضية الفلسطينية في المنطقة، وما قمتم به اثلج قلوب الجميع وأدخل السرور والأمل الى قلوب كل محبي القدس والقضية الفلسطينية في العالم، فقد بيّضتم وجوهنا، ونسأل الله أن يبيّض وجوهكم يوم تسوّد الوجوه".

وأضاف العامري "نعتز بكم وبهذا النصر، وهو نصر لكل الأمة ولكل المجاهدين والمقاومين في المنطقة، فجزاكم الله خير الجزاء، ونحن في العراق حكومةً وشعباً وقوىً سياسية ومقاوِمةً، معكم في هذه المعركة التاريخية".

وبين العامري ان "ما يقوم به العدو من قتل وتدمير وحرب ابادة لشعبنا الفلسطيني وبحماية كاملة من امريكا والغرب دليل على انكساره وهزيمته في المعركة العسكرية، ومايقوم به الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعبنا في غزة لا يزيد الشعب الفلسطينيي الا اصرارا وتلاحما مع مقاومته الشريفة".

من جهته قال هنية "نعرب عن شكرنا وتقديرنا العميق للعراق شعبا وحكومة وقوى سياسية ومقاومة، نحن نشعر ان العراق بكل اطيافه يقف معنا، ونحن نعتقد ان العراق لن يتركنا وحدنا، واملنا بكم كبير، بارك الله بكم".

واوضح هنية "كان من المقرر ان ازوركم وتأجلت زيارتي بسبب هذه العملية الكبيرة، وان شاء الله سنزور العراق ونحن نزف له نصرا اكبر يثلج قلوب كل الشعب العراقي".
 
رقم : 1088106
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