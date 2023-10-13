فزعة لفلسطين.. من الكويت الى غزة

وكانت الحملة التي أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية في البلاد، وتحت رعاية وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، تحت شعار "فزعة لفلسطين"، قد تمكنت من جمع نحو 300 ألف دينار (970 ألف دولار)، خلال ساعة واحدة من بدء الحملة بمشاركة نحو 6000 متبرع. وحتى الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد مرور نحو ساعتين ونصف على إطلاق الحملة، بلغت الحصيلة 800 ألف دينار (2.58 مليون دولار)، بمشاركة 12800 ألف شخص، قبل أن تصل لمليون دينار مع حلول المساء.



وأطلقت الحكومة الكويتية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حملة تبرعات للفلسطينيين، فيما نظمت رابطة "شباب لأجل القدس"، وهي جمعية كويتية، تجمع شارك فيه العشرات.



والاثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إطلاق حملة جمع تبرعات تحت شعار "أغيثوا فلسطين"، بهدف "توفير مستلزمات إغاثية وطبية ووقود ودعم مستشفيات قطاع غزة"، مؤكدة أن الفلسطينيين يواجهون "أوضاعًا مأساوية".



في السياق نفسه، أعلنت الكويت أمس الخميس وقف مظاهر الاحتفالات الفنية، بما فيها الحفلات الغنائية، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وحدادًا على أرواح شهدائه. وقال مركز التواصل الحكومي، على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جرّاء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي، وحدادًا على أرواح الشهداء الأبرار".



وذكر مركز التواصل أنّ ذلك يأتي: "تأكيدًا على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية، وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة".



كما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي قوله إنّ: "وزارة الإعلام ستُوقف جميع الحفلات الفنية والغنائية في الكويت، بدءًا من اليوم (الخميس)، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق".