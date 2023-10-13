القصف الصهيوني على غزة يقتل أسرى المعركة

وقالت "كتائب القسام"، على حسابها عبر "التليغرام"، في اليوم السابع من معركة "طوفان الأقصى": "نعلن عن مقتل 13 أسيرًا من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتيْ الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانيْن منفصليْن و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".



وفي اليوم الثالث من المعركة، كشف الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد "عز الدين القسام" في تغريدة مُقتضبة، أنّ قصف الاحتلال لقطاع غزة أدّى إلى مقتل 4 من أسراه واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام.