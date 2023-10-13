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الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 13:20

بوتين: علينا البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بوتين: علينا البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
جاء ذلك خلال خطاب بوتين أمام قمة رابطة الدول المستقلة، اليوم في عاصمة قرغيزيا بشكيك، حيث تابع الرئيس كذلك، تعليقا على العملية البرية المحتملة في غزة أن استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق السكنية يحمل تداعيات، في الوقت الذي سيكون فيه تنفيذ تلك العملية من دون المعدات أكثر صعوبة.

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وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572، والمصابين إلى 7262، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد عن 1300، ونحو 3300 مصاب.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.
رقم : 1088125
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