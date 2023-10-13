علي فيصل للوزير بيرم: أنت لستَ معنا بل أنت منّا

إسلام تايمز (فلسطين) - اتصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، بوزير العمل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مُثمّنًا موقفه وصرخته، داخل جلسة مجلس الوزراء في مناصرة الحق الفلسطيني والدفاع عن حقه في المقاومة وإدانة جريمة الإبادة اللانسانية التي يرتكبها المجرمون الصهاينة الجبناء بحق أطفال ونساء وأهل غزة العزة بتواطؤ دولي قذر.