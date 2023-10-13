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الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 13:26
علي فيصل للوزير بيرم: أنت لستَ معنا بل أنت منّا
وخاطب فيصل الوزير بيرم بالقول: "أنت لستَ معنا بل أنت منا".
بدوره، أكد الوزير بيرم اعتزازه بموقفه، ورأى أنّه: "أقلّ واجب يجعلنا نحترم إنسانيتنا في مناصرة المظلوم بوجه الظالم".
لبنان
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1088126
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