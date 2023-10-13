امير عبداللهيان: جميع الاحتمالات واردة في حال عدم توقف جرائم كيان الاحتلال

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني "عبدالله بوحبيب" في بيروت أكد أمير عبد اللهيان أنه يجب أن يتوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ومضى الى القول : نحن نشاهد اليوم جرائم حرب ترتكب في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني؛ مردفا، وقد اتفقنا على ضرورة وقف هذه المجازر في حق هذا الشعب البريئ.

وتابع : لقد اكدنا منذ ثلاثة ايام على استعدادنا لاستضافة اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، كما اجرينا التحضيرات المبدئية في هذا الخصوص مع الامين العام للمنظمة.

وشدد امير عبداللهيان قائلا : اننا نؤكد على الوقف الفوري لجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الانساني والتوقف عن قرار قطع الماء والكهرباء والدواء المفروض على اهالي غزة.

واستطرد وزير الخارجية : لقد بعث الطرف الامريكي رسائل عديدة الى جهات مختلفة بالمنطقة، داعيا فيها الى الالتزام بضبط النفس والحؤول دون توسع رقعة الحرب، لكن الامر المثير للسخرية هو، انه تزامنا من دعوته الى ضبط النفس، يطلق العنان لكيان نتنياهو المجرم كي يقتل النساء والاطفال الفلسطينيين في غزة؛ لا يحق للامريكيين ان يرسلوا السلاح والقنابل بهدف قتل الفلسطينيين من جانب، ويدعون كافة الاطراف للتهدئة وضبط النفس، من جانب اخر.

وصرح : لقد وجهنا خلال الاسبوع الجاري، دعوات الى المسؤولين في جمهورية مصر العربية والامين العام للامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي، ليتم ارسال المساعدات الانسانية والدواء والغذاء ومياه الشرب من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى قطاع غزة.

واردف : اننا ندعو كافة الدول الاسلامية ان تطالب بصوت موحد، رفع الحصار عن اهالي غزة ووقف جرائم الاحتلال التي تطالهم باستمرار.

وفي الختام، اعرب رئيس السلك الدبلوماسي الايراني، عن تقديره لقاء مواقف كبار المسؤولين اللبنانيين الداعمة لفلسطين والمقاومة.

الى ذلك، اعتبر وزير خارجية لبنان زيارة نظيره الايراني، بانها مهمة لاجراء مشاورات وتبادل وجهات النظر في ضوء الوضع الحرج الذي يسود المنطقة.

وفي تصريحه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع "امير عبداللهيان" اليوم، اعتبر "بوحبيب" الوضع الراهن داخل غزة بانه ناجم عن تجاهل الدعوات لحل القضية الفلسطينية.

واكد وزير الخارجية اللبناني، بان لبنان سيبقى الى جانب الشعب الفلسطيني ويطالب بوقف الحصار والجرائم المتواصلة ضد قطاع غزة.

وصرح انه لا يحق لاسرائيل ان تفرض الحصار على مليوني انسان؛ مردفا "اننا لا نرغب في الحرب ولكن نحذر بان استمرار التوترات يهدد الامن الاقليمي والدولي".

وطالب وزير خارجية لبنان الجميع بان يرغموا "اسرائيل" على وقف الحرب؛ مبينا ان طريق الاستقرار في فلسطين يمر من خلال العدالة.