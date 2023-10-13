الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 15:20

امير عبداللهيان: جميع الاحتمالات واردة في حال عدم توقف جرائم كيان الاحتلال

امير عبداللهيان: جميع الاحتمالات واردة في حال عدم توقف جرائم كيان الاحتلال
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني "عبدالله بوحبيب" في بيروت أكد أمير عبد اللهيان أنه يجب أن يتوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
 
ومضى الى القول : نحن نشاهد اليوم جرائم حرب ترتكب في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني؛ مردفا، وقد اتفقنا على ضرورة وقف هذه المجازر في حق هذا الشعب البريئ.
 
وتابع : لقد اكدنا منذ ثلاثة ايام على استعدادنا لاستضافة اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، كما اجرينا التحضيرات المبدئية في هذا الخصوص مع الامين العام للمنظمة.
 
وشدد امير عبداللهيان قائلا : اننا نؤكد على الوقف الفوري لجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الانساني والتوقف عن قرار قطع الماء والكهرباء والدواء المفروض على اهالي غزة.
 
واستطرد وزير الخارجية : لقد بعث الطرف الامريكي رسائل عديدة الى جهات مختلفة بالمنطقة، داعيا فيها الى الالتزام بضبط النفس والحؤول دون توسع رقعة الحرب، لكن الامر المثير للسخرية هو، انه تزامنا من دعوته الى ضبط النفس، يطلق العنان لكيان نتنياهو المجرم كي يقتل النساء والاطفال الفلسطينيين في غزة؛ لا يحق للامريكيين ان يرسلوا السلاح والقنابل بهدف قتل الفلسطينيين من جانب، ويدعون كافة الاطراف للتهدئة وضبط النفس، من جانب اخر.
 
وصرح : لقد وجهنا خلال الاسبوع الجاري، دعوات الى المسؤولين في جمهورية مصر العربية والامين العام للامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي، ليتم ارسال المساعدات الانسانية والدواء والغذاء ومياه الشرب من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى قطاع غزة.
 
واردف : اننا ندعو كافة الدول الاسلامية ان تطالب بصوت موحد، رفع الحصار عن اهالي غزة ووقف جرائم الاحتلال التي تطالهم باستمرار.
 
وفي الختام، اعرب رئيس السلك الدبلوماسي الايراني، عن تقديره لقاء مواقف كبار المسؤولين اللبنانيين الداعمة لفلسطين والمقاومة.
 
الى ذلك، اعتبر وزير خارجية لبنان زيارة نظيره الايراني، بانها مهمة لاجراء مشاورات وتبادل وجهات النظر في ضوء الوضع الحرج الذي يسود المنطقة.
 
وفي تصريحه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع "امير عبداللهيان" اليوم، اعتبر "بوحبيب" الوضع الراهن داخل غزة بانه ناجم عن تجاهل الدعوات لحل القضية الفلسطينية.
 
واكد وزير الخارجية اللبناني، بان لبنان سيبقى الى جانب الشعب الفلسطيني ويطالب بوقف الحصار والجرائم المتواصلة ضد قطاع غزة.
 
وصرح انه لا يحق لاسرائيل ان تفرض الحصار على مليوني انسان؛ مردفا "اننا لا نرغب في الحرب ولكن نحذر بان استمرار التوترات يهدد الامن الاقليمي والدولي".
 
وطالب وزير خارجية لبنان الجميع بان يرغموا "اسرائيل" على وقف الحرب؛ مبينا ان طريق الاستقرار في فلسطين يمر من خلال العدالة.
رقم : 1088134
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
13 تشرين الأول 2023
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
13 تشرين الأول 2023
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
13 تشرين الأول 2023
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
13 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
12 تشرين الأول 2023
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
11 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟