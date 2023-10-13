1799 شهيدا فلسطينيا بحرب إبادة يشنها الاحتلال على غزة

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة (العاشرة مساء أمس الخميس)، ارتفع عدد الشهداء بسبب عدوان الاحتلال على غزة إلى استشهاد 1799 مواطناً منهم 583 طفل و 351 سيدة واصابة 7388 مواطنا اخر بجراح مختلفة منهم 1901 طفل و1185 سيدة، منذ فجر السبت الماضي.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 750 هدفا خلال الليل في قطاع غزة، جميعها وفق تأكيدات فلسطينية منازل وأحياء مدنية.

ومع تصاعد وتيرة الغارات من موقع لآخر، لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة بأسره، بما في ذلك مراكز الإيواء التي استهدف العديد منها جراء عدوان الاحتلال.

وتوقفت الكهرباء تمامًا عن قطاع غزة، مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، ووقف خطوط التزويد الإسرائيلية منذ بداية العدوان؛ ما ينذر بكارثة إنسانية بالغة، وانعكس ذلك سريعًا على العديد من الخدمات منها إمدادات المياه والاتصالات والإنترنت، ما جعل القطاع في شبه عزلة تامة مع الإغلاق المحكم للمعابر، وفق تقارير حقوقية.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" في أحدث التطورات الميدانية، شنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات على أرجاء القطاع ودمرت العديد من المنازل والبنايات على رؤوس ساكنيها مقترفة مجازر مروعة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو غالي شمالي غربي رفح ومنزلا لعائلة أبو مصطفى شرقي خان يونس. واستشهدت سيدة و3 طفلات في قصف منزل لعائلة الأسطل خانيونس، وارتقى 3 شهداء في قصف منزل لعائلة بركة في بني سهيلا.

وفي وقت سابق اليوم قصفت طائرات الاحتلال منزلا لآل أبو القمصان محيط مفترق أبو الأمين غرب مدينة غزة.

وارتقى ما لا يقل عن 13 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة أبو العلا وأبو إسحاق في بني سهيلا شرق خانيونس، وشنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات في محيط أبراج الندى شمال قطاع غزة، وقصفت أرضا بالسطر الغربي في خانيونس.

واقترفت قوات الاحتلال مجزرة دامية راح ضحيتها ١٧ شهيدا وعدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو مدين في بلوك9 بمخيم البريج.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عدة في محيط نادي بيت لاهيا وأبراج الندي وأبراج العودة شمال القطاع، وقصفت منزلا في شارع النفق بغزة، ومنزلا لعائلة السعافين بحي الزيتون ومنزلا لعائلة الزعبوط في تل الهوا غرب غزة.