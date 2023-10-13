هكذا انتفض أحرار العالم نصرة لغزة

فقد شهدت عواصم عدد من الدول العربية خروج مظاهرات شعبية حاشدة منها الاردن وقطر وعمان تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالإبادة التي يتعرض لها سكان غزة العزل·

وشهدت عدد من المدن الأردنية تظاهرات في جمعة "طوفان الأقصى"، تنديداً بمحاولة التهجير مجدداً لمن بقي من سكان القطاع، وذلك بالتزامن مع تعزيز قوات الأمن الأردنية من إجراءاتها.

فيما شهدت سلطنة عمان عدداً من المظاهرات الحاشدة التي نظمتها منظمات أهلية عمانية، تلبية لنداء فلسطين ورفضاً لتهجير أهلها مرة جديدة.

وخرجت في مدينة صعدة اليمنية الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان “تعزيز اً لصمود غزة ومساندة للمقاومة الفلسطينية” تقدمتها قيادة السلطة المحلية وشخصيات علمائية وأكاديمية وعسكرية.

وخلال المسيرة التي خرجت استجابة لدعوة حركة المقاومة حماس رفع المشاركون الشعارات المنددة بجرائم العدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما رفعت شعارات التأييد للشعب والمقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى.

وعبر المشاركون عن غضبهم تجاه ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم وحشية بحق المواطنين في غزة ، كما استنكروا بشدة حالة التخاذل العربي تجاه الشعب الفلسطيني ، وكذلك الصمت المخزي لمنظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الأمم المتحدة .

كما شهدت العااصمة القطرية الدوحة خروج الآلاف تنديدًا بالإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة المحاصر.

وخرج الاف المواطنين الإيرانيين من مختلف الشرائح و الفئات في العاصمة طهران وشوارعها وسائر المحافظات والمدن، في مسيرات 'نفير الجمعة' نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، ولاسيما اهالي قطاع غزة وتنديدا لجرائم الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني في اطار مخطط الابادة الجماعية ضد القطاع.