الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 19:28

هكذا انتفض أحرار العالم نصرة لغزة

هكذا انتفض أحرار العالم نصرة لغزة
فقد شهدت عواصم عدد من الدول العربية خروج مظاهرات شعبية حاشدة منها الاردن وقطر وعمان تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالإبادة التي يتعرض لها سكان غزة العزل·
 
وشهدت عدد من المدن الأردنية تظاهرات في جمعة "طوفان الأقصى"، تنديداً بمحاولة التهجير مجدداً لمن بقي من سكان القطاع، وذلك بالتزامن مع تعزيز قوات الأمن الأردنية من إجراءاتها.
 
فيما شهدت سلطنة عمان عدداً من المظاهرات الحاشدة التي نظمتها منظمات أهلية عمانية، تلبية لنداء فلسطين ورفضاً لتهجير أهلها مرة جديدة.
 
وخرجت في مدينة صعدة اليمنية الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان “تعزيز اً لصمود غزة ومساندة للمقاومة الفلسطينية” تقدمتها قيادة السلطة المحلية وشخصيات علمائية وأكاديمية وعسكرية.
 
وخلال المسيرة التي خرجت استجابة لدعوة حركة المقاومة حماس رفع المشاركون الشعارات المنددة بجرائم العدو الاسرائيلي  بحق الشعب الفلسطيني، كما رفعت شعارات التأييد للشعب والمقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى.
 
وعبر المشاركون عن غضبهم تجاه ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم وحشية  بحق المواطنين في غزة ، كما استنكروا بشدة حالة التخاذل العربي تجاه الشعب الفلسطيني ، وكذلك الصمت المخزي لمنظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الأمم المتحدة . 
 
كما شهدت العااصمة القطرية الدوحة خروج الآلاف تنديدًا بالإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة المحاصر.
 
وخرج الاف المواطنين الإيرانيين من مختلف الشرائح و الفئات في العاصمة طهران وشوارعها وسائر المحافظات والمدن، في مسيرات 'نفير الجمعة' نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، ولاسيما اهالي قطاع غزة وتنديدا لجرائم الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني في اطار مخطط الابادة الجماعية ضد القطاع.
 
وفي بلجيكا خرج الآلاف مؤازرين للقضية الفلسطينية وأهداف المقاومة الفلسطينية هذه سويسرا يقرأ المتظاهرون ما دبجته المقاومة الفلسطينية ويخرجون نصرة لها.
 
أما تشيلي فقدت شهدت هي الأخرى تظاهرات منددة بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وهنا عم كلومبيا الرفض القاطع لما يقوم به المحتل الإسرائيلي في غزة.
 
وفي فنزويلا خرج المناصرون للقضية الفلسطينية يعبرون عن رفضهم لجرائم الاحتلال.
 
هنا تركيا أعرب المتظاهرون عن تضامنهم الخالد للقضية الفلسطينية والأصوات المنددة بالمحتل أيضا تسمع من سوريا وهذا الأردن.. وهذا الخليل.. وهذه بغداد التي تحتضن تأريخا من الحب للأقصى.
 
رقم : 1088174
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
13 تشرين الأول 2023
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
13 تشرين الأول 2023
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
13 تشرين الأول 2023
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
13 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
12 تشرين الأول 2023
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
هل ينسف "طوفان الأقصى" آمال التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"؟
11 تشرين الأول 2023
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها الخامس
11 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟