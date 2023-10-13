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الجمعة 13 تشرين الأول 2023 ساعة 19:32
العدو الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لجيش لبنان
وصدر عن قيادة الجيش اللبناني البيان الآتي:
استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.
رقم :
1088175
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