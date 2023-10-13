العدو الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لجيش لبنان

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني البيان الآتي:

استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.