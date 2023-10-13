مسيرات شعبية حاشدة نصرة لقطاع غزة

وحسب مصدر شارك آلاف الفلسطينيين بمسيرات عقب صلاة الجمعة اليوم، في جنين والبيرة ورام الله وقلقيلة ونابلس وطولكرم والخليل.
وردّد المشاركون، تكبيرات وهتافات وشعارات تعبر عن مساندتهم لغزة، ودعمهم لقوى المقاومة التي تخوض معركة “طوفان الأقصى”.
ودعا خطيب صلاة الجمعة الموحدة في ساحة التحرير ببغداد مهند الموسوي، والممثل عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى غلق السفارات الإسرائيلية في الدول الإسلامية، فيما دعا لتحضير قافلة مساعدات لغزة بالتنسيق مع سوريا ومصر.
و قال الموسوي في كلمة منقولة عن الصدر، إن "القدس لنا ليس مجرد شعار، وإسرائيل كيان غاصب لأرضنا وقدسنا".
وأضاف، أننا "ملزمين بتجهيز قافلة مساعدات لفلسطين بعد التنسيق مع مصر أو سوريا"، مخاطبا کیان الاحتلال "زحفكم نحو الشرق الأوسط سيسبب لكم ما لا تتوقعون".
وتابع ممثل الصدر، أن "الكيان الصهيوني إرهابي بكل ما للكلمة من معنى وهو عازم على إرهاب المؤمنين في غزة".
وأشار الى أن "كل الشعوب الإسلامية مستعدة للتضحية في سبيل فلسطين"، لافتا إلى أن "التظاهرة المليونية اليوم هي مساندة للحق الفلسطيني المغصوب".
وأكد رفضه "القاطع للهجمات الوحشية لإسرائيل وامريكا في غزة"، داعيا إلى "غلق السفارات الإسرائيلية بالدول الإسلامية وإيصال الماء لغزة".
ووصف ممثل الصدر الرئيس الاميركي جو بايدن بـ"العجوز الخرف" مخاطبا اياه بالقول: "اسرائيل كيان ارهابي وعنصري ويعمل على ارهاب المدنيين، ما هي حجتكم لدعم الكيان الصهيوني؟".
ودعا زعيم التيار الصدري نقلا عن خطيب الجمعة، "المتظاهرين لتجهيز (قافلة الطوفان) لايصالها الى غزة بعد التنسيق مع مصر اوسوريا".
وافاد مصدر من بيروت، ان تظاهرات شعبية حاشدة انطلقت اليوم في مختلف المناطق اللبنانية بعد صلاة الجمعة دعماً لغزة في عملية طوفان الأقصى.
واضاف ان أئمة المساجد في مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة جنوبي لبنان أدانوا في خطب الجمعة بأشد العبارات الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق اطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة في حرب إبادة للشعب الفلسطيني في ظل تخاذل عربي وصمت دولي حيال ما يقوم به العدو الصهيوني منذ سبعة أيام.
وناشد أدان أئمة المساجد، الشعوب العربية الانتفاضة بوجه قادتهم الذين ينفذون أوامر أميركا لحماية الكيان الصهيوني والهيئات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة بحق الفلسطينيين.
كما وجه ائمة المساجد التحية إلى أبطال المقاومة الاسلامية الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في توجيه ضربة موجعة إلى العدو الصهيوني صباح السابع من تشرين الأول الماضي، مشددين على خيار المقاومة لحماية المسجد الأقصى وتحرير القدس وفلسطين بعدما عجزت الأمم المتحدة على مدى سبعة عقود من الزمن عن إعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.
في غضون ذلك الجيش اللبناني ينتشر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة كما وضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا منعاً لدخول اي اجنبي الى المنطقة ، بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم على الحدود وتجنّباً لأيّ إشكال.
و في المقابل العدو الصهيوني ثبّت أسلاكًا شائكة على بوابة السياج التقني خلف الجدار الاسمنتي المقابل لمثلث راميا مروحين في جنوب لبنان، فيما يطلق جنوده النار في الهواء بين الحين والآخر.