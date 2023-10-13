رئيسي: شعبنا شطب مفردة الحرب من قاموس الاستكبار العالمي

جاء ذلك في كلمة اية الله رئيسي، اليوم الجمعة امام اهالي مدينة رستم بمحافظة فارس (جنوب البلاد).

واضاف رئيس الجمهورية : ان حماة الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، شركاء في جرائمه الشنيعة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم.

ووجه رئيسي خطابه الى الصهاينة الجناة قائلا : لقد فشلتم عبر ظلمكم بحق الشعب الفلسطيني، ان تخدعوا الراي العام الدولي؛ مؤكدا بان هؤلاء المعتدين سيلقون عقباهم لقاء جرائم هدم غزة وقتل سكانها.

يذكر ان رئيس الجمهورية اية الله رئيسي، قام بزيارة تفقديه لمحافظة فارس، حيث رعى تدشين عدد من المشاريع الانمائية، بما في ذلك تفعيل المرحلة الثانية من مشروع نقل المياه، ومشروع الكهرباء، وتدشين مستشفى من 184 سريرا في مدينة فسا.