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السبت 14 تشرين الأول 2023 ساعة 07:31

غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير

غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير
وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي ليل الجمعة/السبت، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الحروب لها قواعد يجب احترامها، ومؤكداً أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووجوب حماية المدنيين.

حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إلى حماية المدنيين، مشدداً على أن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى منطقة بلا طعام أو ماء أو مأوى، في حين أن القطاع بأكمله تحت الحصار، أمر خطير للغاية.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
رقم : 1088294
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