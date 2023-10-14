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السبت 14 تشرين الأول 2023 ساعة 07:42
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين
وذكرت مصادر فلسطينية أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة بأحدى اليات الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام.
وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المسلحين في جنين للآلية، وقال شهود إن العبوة الناسفة "شديدة الانفجار".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1088300
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