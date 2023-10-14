لحظة بلحظة.."طوفان الأقصى" تدخل أسبوعها الثاني..والإحتلال يواصل عدوانه الهمجي

ففي هذا الاطار، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951 شهيدا، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية العدوان يوم السبت الماضي.



وأوضحت الوزارة أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحاً.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 51 شهيداً، بعدما استشهد 16 مواطنا بينهم أطفال اليوم الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.



الي ذالك طالب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطيني بوقف فوري لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي خدع المواطنين وأجبرهم على النزوح القسري ثم ضاعف إجرامه باستهدافهم عصر امس الجمعة راح ضحيته أكثر من 250 مواطن بين شهيد وجريح، مضيفا "شاهد العالم أن كافة ضحايا هذا الاستهداف هم عوائل بكاملها وصولا للجنين في بطن امه، وتم استهداف 3 سيارات اسعاف واصابة 10 من طواقمها عند اخلاء الجرحى".



وقال إن جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق العوائل الفلسطينية أدت الى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها، مؤكداً أن الاحتلال يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في إخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 كادر طبي وإصابة 27 اخرين.



وفي ما يلي أحدث الأخبار والتطورات بشأن عملية طوفان الأقصى في يومها الثامن..



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