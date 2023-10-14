"بلومبيرغ": إدارة بايدن قلقة من عواقب هجوم على غزة قد يبدأ في أي لحظة

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مقربة من إدارة بايدن أن "البيت الأبيض يخشى من أن إسرائيل ليست لديها خطة حول ما سيحدث لقطاع غزة بعد الغزو، ويطالب المسؤولين الإسرائيليين بالتفكير في ما هو أبعد من الهدف المباشر المتمثل في القضاء على حركة حماس".



ووفقا للوكالة، فإن إدارة بايدن قلقة من أن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لعواقب الغزو المحتمل لقطاع غزة، والذي يمكن أن يبدأ في أي لحظة.



وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاومون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.