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السبت 14 تشرين الأول 2023 ساعة 08:31

كوريا الجنوبية تجلي 163 مواطنا إضافيين من إسرائيل

كوريا الجنوبية تجلي 163 مواطنا إضافيين من إسرائيل
وأعلنت خارجية كوريا الجنوبية أن حكومة البلاد قررت يوم الجمعة إرسال طائرة نقل عسكرية وفريق للرد السريع إلى إسرائيل، بسبب التصعيد الحاد للنزاع المسلح بين إسرائيل وحماس، وما سببه من صعوبات لوصول الطائرات المدنية إلى مطار تل أبيب.

وأشار البيان إلى أن الطائرة غادرت مساء الجمعة، ووصلت إلى إسرائيل في الصباح.

وجاء في البيان: "ستنقل الطائرة 163 من مواطنينا في إسرائيل، بينهم 81 مقيما و82 سائحا مساء يوم 14 أكتوبر على متن طائرة نقل عسكرية".

وبالإضافة إلى الكوريين الجنوبيين، ستقل الطائرة 51 شخصا من اليابان و6 من سنغافورة.

وتخطط السلطات الكورية الجنوبية لمواصلة دعم الكوريين الجنوبيين المتبقين في إسرائيل من خلال ضمان حركتهم الآمنة برا وجوا "إلى مناطق أكثر أمانا".

وغادر إسرائيل 191 كوريا جنوبيا على متن رحلة مستأجرة، ووصلوا إلى بلادهم يوم الأربعاء.

وأعادت رحلة جوية مؤقتة أخرى تابعة للخطوط الجوية الكورية من دبي إلى إنتشون يوم السبت، مواطنين كوريين جنوبيين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت الخطوط الجوية الكورية رحلاتها بين إنتشون وتل أبيب، بسبب مخاوف أمنية مع تصاعد النزاع.
رقم : 1088320
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