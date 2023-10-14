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السبت 14 تشرين الأول 2023 ساعة 08:36

الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات إلى منطقة القيادة المركزية "لتعزيز العمليات" في الشرق الأوسط

الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات إلى منطقة القيادة المركزية "لتعزيز العمليات" في الشرق الأوسط
وجاء في بيان "سنتكوم" على منصة "إكس" أن "طائرات السرب المقاتلة الاستكشافية طراز F-15E Strike Eagle وصلت إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية لتعزيز التمركز الأمريكي وتعزيز العمليات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

ويأتي وصول هذه المقاتلات تزامنا مع تأكيد وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تقوم بإعداد قوة المشاة البحرية رقم 26 للانتشار المحتمل بالقرب من إسرائيل.

وصرح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية في الأيام الأخيرة أن البنتاغون سيكون قادرا على نقل قوات إضافية بسرعة إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال، على غرار حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وسفن إلى الشرق الأوسط، قوات ومعدات إضافية إذا لزم الأمر.
رقم : 1088325
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