نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين

بسم ربّ الشهداء و الصدیقین يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الكُفّارَ وَالمُنافِقينَ وَاغلُظ عَلَيهِم ۚ وَمَأواهُم جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُیا ایها المجاهدون الفلسطينيون و يا ايها الابطال الاعزاء الشجعان الذين تقاتلون العدو الظّالم الذي يحارب الاسلام!نحييكم بِاِسِمْ احرار الشعب الآذربيجاني و خاصةً من جانب أعضاء المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة - حسینیون ايها المجاهدون الاعزاء و اُسود جبهة الحق! أنتم في جهادٍ مقدّسٍ مع العدو الصهيوني و غاصبي القدس؛ رفعتم رؤوسنا و بيضتم وجوهنا.قلوب احرار العالم معكم. يُبادر في هذا الوقت شياطين الإنس والجن بتنفيذ الاعمال القذرة من داخل الاُمة لِكَيْ يُلَوِّثوا جهادكم المقدس.و أحدىٰ هذه الفرق من اهل البُدَعْ و المخالفة للاسلام، هي الفرقة البهائية.و في بلدنا آذربيجان ايضاً يقوم اعداء الاسلام هولاء باعتبارهم أعوان اليهود الصهاينة بشكل شبكةٍ واسعةٍ بتبرير جرائم الصهاينة و تطهيرهم من الذنوب و تخريب جهاد و اهداف مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم.تقوم هذه الشبكة البهائية الانتهازية بدورٍ هامٍّ واستثنائي بتأمين القسم الأعظم من احتياجات الكيان الصهيوني للمحروقات و الطاقة النفطية من آذربيجان بحيث تقوم الطائرات الاسرائيلية بالتَّزَوُدْ بالوقود الآذربيجاني لِقَصْفِ الفلسطينيين و منازلهم و مستشفياتهم و مساجدهم و مدارس الاُنِرْوا في غزة التي يلتجيء إليها الناس ممّا يشكل جرائِمَ وحشية بحق الانسانية.وكانت هذه الفرقة المنحرفة تقوم منذ بداية تأسيسها بخدمة الصهيونية العالمية و في الوقت الحاضر مركز التجسس الاصلي للبهائيين في جبل الكرمل و في بيت العدل في مدينة حيفا.ونظراً الى تهديد الصهاينة المجرمين بتخريب المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة، نرجوا منكم أيها المجاهدين الفلسطينيين الأعزاء توجيه صواريخكم التحذيرية صوب جبل الكرمل و مراكز الفساد الثلاثة المشبوهة للفرقة البهائيه المنحرفة و خاصةً بيت العدل التابع لهذه الطائفة الخبيثة في حيفا و أن تهددوا أمن هؤلاء الخدم و العبيد لِلْصَهاينة المجرمين.نحن في هذه المرحلة المهمة و كل مقاطع جهادكم حتي تحرير القدس الشريف نبقىٰ معكم و في خدمتكم و نساندكم بكلّ طاقاتنا و امكانياتنا و تجاربنا علىٰ جميع الأصعِدة و نُعْلِنُ استعدادنا للحضور في فلسطين و الجهاد إلى جانبكم ضد الصهاينة المحتلّين للقدس الشريف.27/03/1445 13/10/2023المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة - حسینیون