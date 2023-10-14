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السبت 14 تشرين الأول 2023 ساعة 08:52

نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين

نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين
نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين
بسم ربّ الشهداء و الصدیقین يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الكُفّارَ وَالمُنافِقينَ وَاغلُظ عَلَيهِم ۚ وَمَأواهُم جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ
یا ایها المجاهدون الفلسطينيون و يا ايها الابطال الاعزاء الشجعان الذين تقاتلون العدو الظّالم الذي يحارب الاسلام!
نحييكم بِاِسِمْ احرار الشعب الآذربيجاني و خاصةً من جانب أعضاء المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة - حسینیون ايها المجاهدون الاعزاء و اُسود جبهة الحق! أنتم في جهادٍ مقدّسٍ مع العدو الصهيوني و غاصبي القدس؛ رفعتم رؤوسنا و بيضتم وجوهنا.
قلوب احرار العالم معكم. يُبادر في هذا الوقت شياطين الإنس والجن بتنفيذ الاعمال القذرة من داخل الاُمة لِكَيْ يُلَوِّثوا جهادكم المقدس.
و أحدىٰ هذه الفرق من اهل البُدَعْ و المخالفة للاسلام، هي الفرقة البهائية.
و في بلدنا آذربيجان ايضاً يقوم اعداء الاسلام هولاء باعتبارهم أعوان اليهود الصهاينة بشكل شبكةٍ واسعةٍ بتبرير جرائم الصهاينة و تطهيرهم من الذنوب و تخريب جهاد و اهداف مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم.
تقوم هذه الشبكة البهائية الانتهازية بدورٍ هامٍّ واستثنائي بتأمين القسم الأعظم من احتياجات الكيان الصهيوني للمحروقات و الطاقة النفطية من آذربيجان بحيث تقوم الطائرات الاسرائيلية بالتَّزَوُدْ بالوقود الآذربيجاني لِقَصْفِ الفلسطينيين و منازلهم و مستشفياتهم و مساجدهم و مدارس الاُنِرْوا في غزة التي يلتجيء إليها الناس ممّا يشكل جرائِمَ وحشية بحق الانسانية.
وكانت هذه الفرقة المنحرفة تقوم منذ بداية تأسيسها بخدمة الصهيونية العالمية و في الوقت الحاضر مركز التجسس الاصلي للبهائيين في جبل الكرمل و في بيت العدل في مدينة حيفا.
ونظراً الى تهديد الصهاينة المجرمين بتخريب المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة، نرجوا منكم أيها المجاهدين الفلسطينيين الأعزاء توجيه صواريخكم التحذيرية صوب جبل الكرمل و مراكز الفساد الثلاثة المشبوهة للفرقة البهائيه المنحرفة و خاصةً بيت العدل التابع لهذه الطائفة الخبيثة في حيفا و أن تهددوا أمن هؤلاء الخدم و العبيد لِلْصَهاينة المجرمين.
نحن في هذه المرحلة المهمة و كل مقاطع جهادكم حتي تحرير القدس الشريف نبقىٰ معكم و في خدمتكم و نساندكم بكلّ طاقاتنا و امكانياتنا و تجاربنا علىٰ جميع الأصعِدة و نُعْلِنُ استعدادنا للحضور في فلسطين و الجهاد إلى جانبكم ضد الصهاينة المحتلّين للقدس الشريف.
27/03/1445 13/10/2023
المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة - حسینیون


رقم : 1088333
الكلمات
فلسطين المقاومة الفلسطينية المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة الاحتلال الاسرائيلي البهائیة جبل الكرمل بیت العدل
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