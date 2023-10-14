الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 51 شهيدا منذ السبت الماضي

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى استشهاد فتيين فلسطينيين خلال اشتباكات أمس الجمعة والتي أطلق عليها اسم "جمعة الغضب"، أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والأخر 16 عاما.



وقد بلغت حصيلة شهداء الضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة أمس الجمعة 16 شهيدا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 51 شهيد منذ يوم السبت الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الجمعة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.



وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.



وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.



وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.