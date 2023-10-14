الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 تشرين الأول 2023 ساعة 08:53

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 51 شهيدا منذ السبت الماضي

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 51 شهيدا منذ السبت الماضي
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى استشهاد فتيين فلسطينيين خلال اشتباكات أمس الجمعة والتي أطلق عليها اسم "جمعة الغضب"، أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والأخر 16 عاما.

وقد بلغت حصيلة شهداء الضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة أمس الجمعة 16 شهيدا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 51 شهيد منذ يوم السبت الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الجمعة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.
رقم : 1088334
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وثائقي الشيعة في اذربيجان
وثائقي الشيعة في اذربيجان
نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين
نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين
14 تشرين الأول 2023
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
13 تشرين الأول 2023
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
13 تشرين الأول 2023
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
13 تشرين الأول 2023
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
13 تشرين الأول 2023
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
13 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
12 تشرين الأول 2023
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
رئيسي: على ايران والسعودية دعم الشعب الفسلطيني كلاعبين اساسيين في المنطقة
12 تشرين الأول 2023
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
1354 شهداء وإصابة 6049 حتى اللحظة في غزة
12 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟