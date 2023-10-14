الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 تشرين الأول 2023 ساعة 13:49

السعودية تجمّد مفاوضات التطبيع مع العدو

السعودية تجمّد مفاوضات التطبيع مع العدو
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدريْن مطّلعيْن أن هذه الخطوة تشير إلى مسارعة الرياض لإعادة التفكير في أولويات سياستها الخارجية، في ظل تصاعد الحرب بقطاع غزة.

وقال المصدر الأول المطلع على طريقة التفكير السعودي، كما جاء على "رويترز"، إن واشنطن ضغطت على الرياض هذا الأسبوع لإدانة هجوم حركة "حماس"، لكن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رفض ذلك، وقد أكد ذلك مصدر أميركي مطلع أيضًا. 

وأوضح المصدران أنه سيكون ثمة إرجاء للمحادثات المدعومة من الولايات المتحدة حول التطبيع مع "إسرائيل"، وهي خطوة رئيسية للمملكة لتأمين ما تعده الثمرة الحقيقية المرجوة من اتفاق للدفاع مع الولايات المتحدة في المقابل.

كذلك أكّد مصدر مقرّب من الحكومة السعودية لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ "المملكة قرّرت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل مع كيان العدو وأبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيين".

وبحسب "رويترز"، دفعت الأحداث الإقليمية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى التحدث للمرة الأولى.

وقال بيان سعودي إن ابن سلمان أبلغ رئيسي أن "المملكة تبذل أقصى جهدها للتواصل مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد المستمر"، مما يؤكد تحرك الرياض لاحتواء الأزمة، فيما قال مسؤول إيراني كبير إن المكالمة التي أجراها رئيسي مع ابن سلمان، استهدفت دعم "فلسطين ومنع انتشار الحرب في المنطقة".
 
رقم : 1088405
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
14 تشرين الأول 2023
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
14 تشرين الأول 2023
وثائقي الشيعة في اذربيجان
وثائقي الشيعة في اذربيجان
14 تشرين الأول 2023
نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين
نداء من المقاومة الاسلامية الآذربیجانیة (حسینیون) الٰي ابطال فلسطين
14 تشرين الأول 2023
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين
13 تشرين الأول 2023
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
لقد تفككت المؤسسات الحيوية في "إسرائيل" وثارت
13 تشرين الأول 2023
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
زيادة دعم الطلاب الأمريكيين للفلسطينيين
13 تشرين الأول 2023
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
الجحيم خلف أبواب رفح... ما هي السياسة التي ستتبعها مصر؟
13 تشرين الأول 2023
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
وزير الخارجية: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات أخرى الصهاينة
13 تشرين الأول 2023
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
أبو عبيدة: معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية "سيف القدس"
12 تشرين الأول 2023
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
كبار علماء البحرين يؤكدون مؤازرتهم للمقاومة الفلسطينية
12 تشرين الأول 2023
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
رئيسي: على المنظمات الدولية القيام بواجباتها تجاه جرائم الصهاينة
12 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجوانب النفسية لعملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘ على الجيش الصهيوني
دبلوماسي أمريكي شهير.. ثمانية إنجازات مهمة للمقاومة في عملية ‘‘طوفان الأقصى‘‘
قضية توطين الفلسطينيين في سيناء.. التفاصيل والأبعاد؟
لحجب الحقيقة في غزة.. "إسرائيل" تمعن في قتل الصحفيين