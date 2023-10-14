من قلب "التايمز سكوير" في الولايات المتحدة: أين الانسانية؟

وسارت مظاهرة كبيرة من وسط منهاتن بمدينة نيويورك مرورًا بمنطقة "تايمز سكوير" وصولًا إلى مقر الأمم المتحدة حيث لوحوا بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تطالب بإنهاء الحرب على غزة.



وحمل المتظاهرون الذين قدروا بالآلاف لافتات تحمل رسائل مثل: "أين الإنسانية؟



"الفلسطينيون شعب"، "المقاومة مبررة عندما يكون الشعب محتلاً" و"المقاومة ليست إرهابًا!" و"فلسطين حرة!"



وكتبت على لافتات كثيرة دعوات لإنهاء الإبادة الجماعية و"الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين ومطالبة الولايات المتحدة بإنهاء دعمها العدو.



ودعا المتظاهرون وهم متوشحون الكوفية إلى "تحرير فلسطين"، واتهموا "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية، وبمجرد وصولهم إلى "التايمز سكوير" وهو المركز السياحي المزدحم في المدينة، هتفت المجموعة المؤيدة لفلسطين: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر!".

