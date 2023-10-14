بوتين يُشبّه الحصار الإسرائيلي لغزة بالحصار النازي للينينغراد

وخلال مؤتمر صحفي في بشكيك عاصمة قرغيزستان، أكّد بوتين أنّ الحصار المحكم الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة غير مقبول.



وأضاف "يجب علينا التفكير في المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من التصعيد العسكري الإسرائيلي"، محذّرًا من أنّ شنّ "إسرائيل" عملية برية في غزة سيؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين.



وجاء تصريح بوتين بعدما طلب جيش الاحتلال الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر من جميع المدنيين في شمال قطاع غزة، والذين يزيد عددهم على مليون نسمة، الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة.



ودعا الرئيس الروسي إلى بذل جهود جماعية لضمان وقف مبكر لإطلاق النار واستقرار الوضع على الأرض، مشددًا على أن بلاده مستعدة للتنسيق مع جميع الشركاء أصحاب النهج البناء.