عبداللهيان: على الأمم المتحدة التحرك الفوري لوقف اعتداءات الكيان الإسرائيلي

والتقى حسين أمير عبد اللهيان، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند خلال زيارته إلى لبنان.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث آخر الأوضاع في فلسطين وكيفية مساعدة سكان غزة.

وقال أمير عبداللهيان خلال اللقاء اليوم هناك فرصة للحل السياسي وغدا سيكون قد فات الأوان.

وكان أمير عبد اللهيان قد قال في مؤتمر صحفي مع الصحفيين المحليين والأجانب في مقر السفارة الإيرانية في بيروت في نهاية جولته التي شملت العراق ولبنان وسوريا: ان المقاومة هي في وضع ممتاز وهي مستعدة للرد على الأعمال الإجرامية الصهيونية، مؤكدا انه في حال توسيع نطاق الحرب فإن المقاومة هي التي ستقرر ما ستفعله وستحدد الشروط التي تريدها في حال وقف الحرب العدوانية الحالية.

واعتبر ان الخطوات التي ستتخذها المقاومة ستحدث زلزالاً كبيراً بالنسبة للكيان الصهيوني، قائلا: الكيان الصهيوني لم يستطع خلال أسبوع كامل تحقيق إنجاز سوى قتل المدنيين الفلسطينيين، فليس بإمكانه الخروج من هذه الحرب منتصرا.