الجامعة العربية تعلن موقفها من ترحيل الفلسطينيين

كما أشار أثناء لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في القاهرة اليوم السبت إلى أن الجامعة تعارض عقاب الفلسطينيين جماعيا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني بكل فجاجة.

وشدد أبو الغيط "على ضرورة العمل بشكل متضافر على الصعيد الدولي من أجل منع الاستمرار في ارتكاب مذبحة في غزة، خاصة وأن دوامة العنف والانتقام لن تجلب الأمن أو السلام على المدى الطويل".

وتابع: "المشكلة الأساسية والتي لا مهرب منها تتمثل في استمرار الاحتلال وانسداد الأفق السياسي، وأن ما يحدث يجعل السلام أبعد منالا".

من جهتها طلبت بيربوك من أبو الغيط حل أزمة المحتجزين الألمان في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجامعة العربية المستشار جمال رشدي: "شهد اللقاء (بين أبو الغيط وبيربوك) توافقا في الرأي حول ضرورة حماية السكان المدنيين في القطاع من العمل العسكري الإسرائيلي، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع للحيلولة دون المزيد من تردي الوضع".