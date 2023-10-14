مباحثات هاتفية بين اية الله رئيسي وامير قطر

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وامير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني تباحثا عصر اليوم السبت حول اخر التطورات في المنطقة .

وشدد أمير قطر تميم بن حمد، خلال هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة فتح ممرات آمنة في غزة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن الأمير القطري تأكيده على "أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفتح الممرات الآمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا".

وأشار الأمير حمد، إلى "موقف الدوحة الثابت حول إدانة استهداف المدنيين، وسياسات العقاب الجماعي، ودعوات تهجير الفلسطينيين".

وجرى خلال الاتصال، وفق (قنا)، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والكيان الإسرائيلي".