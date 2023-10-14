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السبت 14 تشرين الأول 2023 ساعة 20:19

القاهرة ترفض عبور رعايا امريكا من معبر رفح مشترطة تمرير المساعدات

القاهرة ترفض عبور رعايا امريكا من معبر رفح مشترطة تمرير المساعدات
ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن "الرعايا الأمريكيين انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا"، مشيرة إلى أن "الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة".
 
وأضاف المصادر المطلعة، أن "السلطات المصرية رفضت أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط".
 
وفي السياق، دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، جمهورية مصر العربية لبذل كافة الجهود من أجل فتح معبر رفح كالمعتاد.
 
وقال معروف في بيان صحفي : "ندعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية لبذل كافة الجهود الممكنة لوقف هذا العدوان الهمجي على شعبنا، وفتح معبر رفح في كلا الإتجاهين، وتأمين عمله كالمعتاد".
 
وأكد على الحاجة الإنسانية الملحة لإعادة تشغيل المعبر في كلا الإتجاهين بشكل إعتيادي لتسهيل إدخال المساعدات والوقود ونقل الجرحى وتأمين احتياجات القطاع الضرورية.
 
وتابع معروف: "في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا في قطاع غزة لليوم الثامن، وما ترتب عليه من كارثة إنسانية بالغة القسوة طالت كافة القطاعات الخدماتية للمواطنين وفي مقدمتها المنظومة الصحية".
 
ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت معبر رفح البري في بداية العدوان، ما أدى لإغلاقه بشكل كامل.
رقم : 1088455
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