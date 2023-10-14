مجازر الصهاينة مستمرة والمقاومة ترد

اكثر من عشرين شهيدا وثمانين جريحا سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمالي غزة، ومجزرة اخرى راح ضحيتها ايضا عشرون شهيداً في قصف منزلا في دير البلح وسط القطاع. فيما ارتقى عدد كبير من الشهداء والجرحى في مجزرة استهدفت مخيم الشاطئ غربي غزة وتوضح مشاهد کثيرة، حجم الاجرام الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

الاجرام الاسرائيلي وصل الى أبعد الحدود فبات يستهدف المستشفايات والمرافق الصحية، حيث اعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انها تلقت أمراً من قوات الاحتلال يتضمن مهلة لإخلاء مستشفى القدس، واكدت الجمعية انها لا تستطيع إخلاء المستشفى، وانها ملزمة بموجب تفويض إنساني بمواصلة تقديم الخدمات للمرضى والجرحى.

فيما تم إخلاء عدد من المستشفيات في قطاع غزة بعد تلقيها أوامر بذلك من جانب الاحتلال.

من جانبها اكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد خمسة عشر فردا من الكادر الصحي في القطاع وإصابة العشرات وإلحق الضرر بعشرات سيارات الاسعاف وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة. وبسبب الغارات الاسرائيلية قتل عدد من أسرى الاحتلال.

وقصف الطيران الحربي الصهيوني قافلة من مواطني غزة كانت متجهة من الشمال إلى جنوبي غزة في ممر أعلن عنه الجيش ممرا آمنا مما حقق مجزرة فعلية ذهب ضحيتها عدد من العائلات حيث استشهد 70 واصيب مئات بجراح. وقال مراقبوان انه قبل هجوم بري «مرتقب»، جاء إنذار إسرائيلي للفلسطينيين في غزة بمهلة لمدة 24 ساعة لمغادرة شمال القطاع تسبب في نزوح عشرات الآلاف، ما قوبل بردود فعل عربية غاضبة. وأثارت الدعوات لإنشاء ممر إنساني أو طريق فرار للفلسطينيين من غزة، مع تصاعد الصراع، ردود فعل حادة منالجول الاسلامية والدول العربية المجاورة.

وفي اطار الرد المشروع على جرائم الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني اطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات جديدة من الصواريخ استهدفت مستوطنات غلاف غزة وعدة مواقع عسكرية فيها.

فيما قامت بقصف عسقلان، واطلقت ايضا رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب، واخرى استهدفت مطار بن غوريون. وادى القصف الفلسطيني الى الحاق اضرار كبيرة بالبنية التحتية واصابة عدد من المستوطنين. فيما خرجت تظاهرات في تل أبيب تطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بوقف الحرب وإرجاع الأسرى.

ونشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو وجهت فيه رسالة بالعبرية إلى قوات الاحتلال الإسرائيلية البرية، قائلة: "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة". وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" مناورات تظهر الاستعدادات والقدرات العالية لدى مقاتليها.م

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