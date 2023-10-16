لحظة بلحظة.. "طوفان الأقصى" في يومها العاشر

وتواصلت أمس الاحد الرشقات الصاروخية لعشرات المغتصبات حتى عمق الكيان الصهيوني، إلى جانب استهدافات بقذائف الهاون لتحشدات العدو في غلاف غزة.



وقصفت كتائب القسام عسقلان المحتلة برشقات صاروخية كبيرة ما تسبب بوقوع دمار كبير في منازل المستوطنين.



وقصفت كتائب القسام-لبنان مغتصبتي “شلومي” و “نهاريا” ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة ب20 صاروخاً رداً على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة، واعترفت قوات الاحتلال بوقوع 8 إصابات.



كما قصفت كتائب القسام مجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية، واستهدفت تحشدات العدو شرق “رعيم” بطائرة الزواري الانتحارية.



وأعلنت كتائب القسام مساء الاحد قصف “تل أبيب” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، كما قصفت مفتاحيم، وسديروت، وتحشداً لقوات العدو قرب مجمع “مفتاحيم”، وقرب “رعيم”.



سبق ذلك إعلان الكتائب قصف مغتصبة “سديروت” برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين، وتحشدات العدو شرق “مفلاسيم” برشقة صاروخية.



كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قصف تحشدات العدو في موقع “ناحل عوز”.



واعترف الاحتلال بمقتل جندي وإصابة آخرين في قصف نفذه حزب الله لمواقع الاحتلال على الحدود الفلسطينية اللبنانية.



وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) قصف تحشدات العدو العسكرية قرب موقع “نحال عوز” العسكري بعدد من قذائف الهاون.



ونشر جيش الاحتلال أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى، ليرتفع العدد المعلن إلى 286 ضابطا وجنديا.



وقال الجيش الصهيوني في بيان على موقعه الإلكتروني إنه أبلغ عائلات ضباطه وجنوده الـ7.



يشار إلى أن آخر حصيلة رسمية معلنة عن القتلى الصهاينة بلغت 1500 قتيل و3526 مصابا منهم 29 في حالة حرجة، و324 خطيرة، و616 متوسطة.



وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى التي أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف عنها، فجر السبت (السابع من أكتوبر) بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.



ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوفه.



من جهته أعلن جيش الاحتلال شن عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة بعد فشله في مواجهة المقاومين، مطلقا عدوانا غاشما أطلق عليه “عملية السيوف الحديدية”.



وتسبب هذا العدوان باستشهاد أكثر من 2329 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء في حين تجاوز عدد الإصابات 9 آلاف جريح وتهجير الآلاف داخل القطاع.

