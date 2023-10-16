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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 07:59

رئيسي: دعم الشعب الفلسطيني المظلوم سياسة ثابتة لإيران

رئيسي: دعم الشعب الفلسطيني المظلوم سياسة ثابتة لإيران
وإشار السيد ابراهيم رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء إلى الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعب غزة المظلوم والأعزل وقال : إن السياسة الوقحة التي ينتهجها هذا الكيان في تهجير سكان غزة قسراً من وطنهم، رغم أنه لن يتحقق أبداً ولكنه سلوك مخالف لجميع القوانين الدولية والأخلاق والمبادئ الإنسانية.

وانتقد رئيسي بشدة صمت بعض الحكومات والاوساط الدولية إزاء الجرائم غير المسبوقة ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني هذه الأيام وقال ان من يلتزمون السكوت امام هذه الجرائم عليهم أن يعلموا أنهم سيكونون مسؤولين أمام الله تعالى، والضمائر الحية وحكم التاريخ.

وذكر الرئيس الايراني كذلك أن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم هو السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد: إن محاولة وقف قصف المناطق السكنية في غزة وتوفير وصول سكان هذه المنطقة إلى المواد الأساسية، ، وإضاعة اللحظات والدقائق امر مضر وضار ومن الضروري أن تنهض جميع الدول بمسؤوليتها في هذا المجال.
رقم : 1088717
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