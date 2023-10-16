الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع الفلسطينيين

وتلبية لدعوات وجّهت تحت شعارات "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، سار المتظاهرون في وسط العاصمة الإسبانية، ووضع العديد منهم الكوفية وردّدوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني!" كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و"الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة!"



وقال مراد عودة وهو إسباني من أصل فلسطيني يبلغ 33 عاما في تصريح لوكالة "فرانس برس" "أنا هنا للمطالبة باحترام القانون الدولي".، وتساءل "إلى أي حد يصل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟".



وقد نظّمت تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدن عدّة على غرار برشلونة وبامبلونا وتوليدو، معظمها تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بكيان الاحتلال.

