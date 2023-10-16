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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 09:37

بوتين: ننظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن واشنطن والجميع سواسية في منظورنا

بوتين: ننظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن واشنطن والجميع سواسية في منظورنا
وأكد بوتين في مقابلة مع "مؤسسة الإعلام المركزية الصينية"، أن روسيا تنظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن الولايات المتحدة، مستندة إلى مبدأ المساواة بين الدول.

وأضاف: "ليس من المستغرب أن النخبة السياسية اليوم على سبيل المثال في الولايات المتحدة، تتحدث عن تفردها واستثنائيتها امتدادا للفكر الاستعماري، وعندما يقولون في الولايات المتحدة إنهم استثنائيون، فهذا يعني أن الآخرين من الدرجة الثانية، وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف علينا أن نفهم تصريحاتهم إذا؟".

وتابع: "نهجنا مختلف تماما، نحن ننطلق من حقيقة أن الجميع سواسية، ولكل شخص نفس الحقوق، وتنتهي حقوق وحريات بلد ما وشعب ما، حيث تبدأ حقوق وحريات شخص آخر أو دولة بأكملها".

وشدد بوتين على أن "هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه"، لافتا إلى أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية تستند إلى هذا المبدأ.
رقم : 1088741
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