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الاثنين 16 تشرين الأول 2023 ساعة 10:06

"طوفان الأقصى": قتلى الاحتلال وجرحاه بالآلاف

"طوفان الأقصى": قتلى الاحتلال وجرحاه بالآلاف
أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، حصيلةً رسمية جديدة وغير نهائية لقتلاه وأسراه ضمن معركة "طوفان الأقصى" المُستمرة،وذلك في بيانٍ صحافي اليوم الأحد.

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين، بحسب البيان، إلى 1400، قُتلوا خلال معركة "طوفان الأقصى"، إضافةً إلى وصول عدد الجرحى في كيان الاحتلال إلى 3500.

كما قدّر "جيش" الاحتلال، عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بـ120 أسيراً.

ونشرت وكالة "أن بي سي" الأميركية، أنّ مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن أرقام 1400 قتيل و3500 جريح و120 أسيراً إسرائيلياً، حتى يوم الأحد.

وذكرت مصادر طبية في كيان الاحتلال لوسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ 8 جرحى، بينهم 4 في حالةٍ خطيرة، أصيبوا في الجليل الغربي، وأنّه تمّ نقلهم إلى مركز "الجليل" الطبي.

وبالحديث عن صواريخ المقاومة الفلسطينية، أعلن "جيش" الاحتلال أنّ المقاومة أطلقت أكثر من 6600 صاروخ على المستوطنات والتجمّعات الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوّي صفّارات الإنذار في مستوطنات "تل أبيب" و"غوش دان" و"هشفيلا"، كما أكّدت "القناة 13" الإسرائيلية أنّ رشقاتٍ صاروخية كثيفة اتجهت نحو المستوطنات الثلاثة.
مصدر : وكالات
رقم : 1088750
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